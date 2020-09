Fußball-​​Stars fliegen aus Kader wegen Damenbesuch

Nach dem knappen 1:0-Erfolg der «Three Lions» in Reykjavik hatten die beiden Youngsters zwei isländische Models mit aufs Hotelzimmer genommen. Ein schwerer Verstoß gegen das strenge Corona-Protokoll der UEFA. Deshalb sind der 20-jährige Foden und der 18-jährige Greenwood auch von Teamchef Gareth Southgate aus dem englischen Aufgebot gestrichen worden.

Das isländische Model Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, die mit ihrer Cousine Lara Clausen im Hotelzimmer der Fußball-Stars war, rechtfertigste sich nun in sozialen Medien. Sie hätte schon länger mit Greenwood gechattet, nicht gewusst, dass er bei Manchester United spiele.

Footage of Mason Greenwood and Phil Foden in the hotel in Iceland. pic.twitter.com/AamTEissem