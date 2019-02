Neymar fällt mit einer neuerlichen Verletzung am Mittelfußknochen rund zehn Wochen aus. Damit verpasst er auch die Champions-League-Achtelfinalespiele seines PSG gegen Manchester United. Immerhin muss er nicht wie vor einem Jahr, als er sich die gleiche Verletzung zugezogen hatte, operiert werden. Dies ergaben Untersuchungen in Barcelona.

Am Donnerstag machte sich Neymar wieder auf den Rückweg Richtung Paris. Ganz in Gelb kam er am Flughafen in der katalanischen Metropole an und humpelte an Krücken an Reportern vorbei. Die Fragen der Journalisten wollte der 26-jährige Brasilianer nicht beantworten. Er ließ sie einzig wissen: «Geh mir nicht auf die Eier.»

So verschwand Neymar im Innern des Flughafens. Er wird sich in den nächsten Wochen der Rehabilitation widmen.

(L'essentiel/heg)