Teamkollege Boateng witzelt mit Lyon-​​Held Shaqiri

Beim wichtigen 2:1-Sieg gegen Marseille ist Xherdan Shaqiri mit einem Tor und einem Assist der große Lyon-Held. Das Ausgleichstor markiert der National-Star dabei mit einem wuchtigen Kopfball, wofür sich der 1,69-Meter-Mann nach Abpfiff in der Garderobe Sprüche von Teamkollege Jérôme Boateng gefallen lassen muss.

Der Verteidiger postete ein gemeinsames Bild auf Instagram. Darunter schrieb der Deutsche: «Shaq, träume ich oder hast du wirklich ein Kopftor gemacht? In Deutschland sagen wir dazu Kopfball-Ungeheuer!» Shaqiri schmunzelt zufrieden in die Kamera. Das Spiel am Dienstagabend dürfte dem 100-fachen Nationalspieler so richtig gut getan haben.

Shaqiri dreht Spiel im Alleingang

Seit Anfang Dezember hatte Shaqiri bei Olympique Lyon auf einen Startelf-Einsatz warten müssen. Gegen Marseille kehrte der National-Star am Dienstagabend in die Stammformation zurück – auch weil Konkurrent Houssem Aouar mehrere Wochen verletzt ausfällt.

Und der 30-Jährige nutzte seine Chance eindrücklich. Zwar gingen die Gäste aus Südfrankreich schon nach zehn Minuten durch Guendouzi in Führung, in der zweiten Hälfte schlug Lyon aber angeführt von einem bärenstarken Shaqiri zurück. In der 76. Minute sorgte er mit einem herrlichen Kopfball für den Ausgleich.

In der 89. Minute bediente er dann den eingewechselten Dembélé mit einem langen Ball, der zum Siegestreffer einschießen konnte. «Ich denke, es war unglaublich, was wir heute geleistet haben», sagte Matchwinner Shaqiri nach Abpfiff. «Wir haben so viele Verletzte. Das war ein sehr wichtiger Sieg.»

(L'essentiel/law)