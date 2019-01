Taktlos? Ronaldo posiert im Privatjet

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (33) steht in der Kritik wegen eines Selfie-Fotos, das ihn lächelnd in seinem Privatjet zeigt. «Es ist nicht der Tag für solch einen Tweet. Wirklich nicht», schrieb die britische Fußball-Ikone Gary Lineker am Dienstagabend.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22. Januar 2019

Am selben Tag war bekannt geworden, dass der argentinische Fußballer Emiliano Sala mit einer kleinen Propellermaschine über dem Ärmelkanal verschollen ist. Der 28-Jährige war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City.

Auch viele andere Twitter-Nutzer warfen Ronaldo Taktlosigkeit und ein schlechtes Timing für das Foto vor. Andere verteidigen den Star von Juventus Turin.

Der 33-Jährige war am Dienstag in Madrid wegen Steuerhinterziehung zu einer 23-monatigen Haftstrafe zur Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss er fast 19 Millionen Euro an Steuernachzahlungen und Geldstrafen leisten.

(L'essentiel/dpa)