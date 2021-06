«Die Uefa hat alle meine Tickets storniert»

Rückblick auf das Ende des Jahres 2019: Sébastien Fitzl knackt den Jackpot. Damals ergatterte der seit 2015 in Luxemburg lebende Fußball-Fan bei der Uefe-Verlosung fast alle Eintrittskarten, die er sich für die EURO 2020 gewünscht hatte: Vier Mal vier Karten für das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei in Rom, für das Spiel Deutschland gegen Frankreich in München, für ein Halbfinale und für das Finale in London. Das Ganze erwarb der Finanzprüfer mit deutsch-französischer Staatsbürgerschaft zu einem erschwinglichen Preis von knapp über 1200 Euro.

Der Bayern-Fan, der auch schon bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich als Zuschauer dabei war, nahm sich dafür 14 Tage frei und plante seine Reisen mit Familien und Freunden – inklusive Besichtigungen der Städte. Seinen Eltern schenkte er zu Weihnachten 2019 sogar Eintrittskarten für das Spiel in München. Doch dann kam das Coronavirus.

«Die Enttäuschung war groß»

Die Fußball-EM wurde auf 2021 verschoben. Ein erster Schlag für Fitzl. Vor einigen Tagen traf ihn dann der zweite. «Es kam eine E-Mail von der Uefa, in der mir mitgeteilt wurde, dass alle Tickets storniert wurden», sagt er. Der Grund dafür: Die Reduzierung der zugelassenen Zuschauerzahl in den Stadien auf 25 bis 50 Prozent und eine neue Ticket-Verlosung, bei der er diesmal weniger Glück hatte. «Ich hatte nicht die teuersten Kategorien gewählt. Das muss dazu beigetragen haben. Ich hatte beschlossen, auf das Spiel in Rom zu verzichten, da es nicht einfach ist, aufgrund von Corona von einem Land ins Andere zu reisen. Ich hatte erwartet, wenigstens ein Viertel der Tickets zu bekommen. Aber am Ende hatte ich gar keine. Ich war natürlich sehr enttäuscht», erzählt der 28-Jährige.

Seinen Urlaub habe er übrigens abgesagt. Zum Trost will er nun Grill- und Fußball-Abende in seinem Garten zu machen. «In Luxemburg herrscht ein Mix der Kulturen. Das wird zwar nicht für eine ganz so verrückte Atmosphäre wie in den Stadien sorgen, aber hey!», sagt Fitzl. Seine großen Turnier-Favoriten sind übrigens Frankreich und England. «Ich hatte mich schon gefragt, wie es mit Schutzmasken in den Stadien sein würde. Ich gehöre nämlich zu der Art von Fußball-Fans, die singen und jubeln», sagt er. Beim der Euro 2024 in Deutschland werde er auf jeden Fall alles dafür tun, um wieder dabei zu sein.

