Luxemburger Thill entthront die Königlichen!

In Madrid war die Ausgangslage klar: Der 13-fache Champions-League-Sieger Real gegen den Königsklassen-Neuling Sheriff Tiraspol aus Moldawien sollte eine deutliche Angelegenheit werden. Doch obwohl die Madrilenen von Beginn weg nach vorne spielten, waren es die Moldawier, die in der 25. Minute durch den Usbeken Jasur Jakhshibaev 1:0 in Führung gingen. Der Druck Reals wurde immer größer, der Ausgleich fiel aber erst in der 65. Minute durch einen verwandelten ­Penalty des Franzosen Karim Benzema. Doch der Todesstoß des Underdogs erfolgte in der 90. Minute durch den Luxemburger Sébastien Thill – die Sensation war perfekt.

Die erste gute Nachricht gab es für PSG bereits vor dem Anpfiff zum Duell gegen Manchester City, als sich Superstar Lionel Messi nach einer kurzen Verletzungspause fit zurückmeldete. Die Pariser gingen in der Partie der beiden Scheich-Clubs dann auch gleich mit der ersten Gelegenheit in Führung, nachdem sich Idrissa Gueye in der 8. Minute den Ball schnappte und ihn aus sechs Metern Entfernung in die Maschen zimmerte. Die Führung schmeichelte dem Pariser Starsensemble aber ziemlich, da City die weitaus aktivere Mannschaft war und durch Raheem Sterling und Bernardo Silva gleich zwei Lattenschüsse zu verzeichnen hatte. In der zweiten Halbzeit kamen die Franzosen besser ins Spiel. Sie ließen hinten nicht mehr viel anbrennen und hatten auch vorne ihre Chancen. In der 74. Minute dann der große Moment von Messi. Er bekommt den Ball von Kylian Mbappé aufgelegt und setzt ihn oben in den Winkel zum Endstand von 2:0.

Zweiter Sieg und zweite Niederlage für Bundesligisten

Borussia Dortmund hat in der Champions League seinen zweiten Sieg in der Gruppenphase gefeiert und nimmt Kurs auf die K.o.-Runde. Der Fußball-Bundesligist gewann am Dienstagabend im heimischen Stadion gegen Sporting Lissabon mit 1:0 (1:0). Den entscheidenden Treffer erzielte der Niederländer Donyell Malen in der 37. Minute. Zum Auftakt der Königsklasse hatten die Borussen mit 2:1 gegen Besiktas Istanbul gewonnen und rangieren mit sechs Zählern hinter dem punktgleichen Ajax Amsterdam auf Platz zwei der Gruppe C.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat in der Champions League auch sein zweites Gruppenspiel verloren und muss um das Überwintern in einem europäischen Wettbewerb bangen. Nach dem 3:6 bei Manchester City unterlag der Vizemeister am Dienstag im heimischen Stadion dem FC Brügge mit 1:2 (1:2). Christopher Nkunku (5.) mit seinem vierten Saisontreffer in der Königsklasse hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Hans Vanaken (22.) und Mats Rits (41.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten des belgischen Meisters. Durch die erneute Niederlage ist Leipzig Letzter der Gruppe A und hat bereits drei Punkte Rückstand auf Manchester auf Rang drei.

(L'essentiel/Florian Gnägi, Adrian Hunzike)