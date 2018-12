Werner und Poulsen schnüren Doppelpack

Timo Werner war nach seinem fünften Doppelpack wieder bester Laune. Vergessen waren der Frust über das Europa-League-Aus und der Wirbel um seine vermeintliche Kritik an Trainer Ralf Rangnick. «Ich habe ein ganz normales Verhältnis zum Trainer. Wenn man so ausscheidet und so einen Vorwurf bekommt, ist das nicht schön. Da freut es mich umso mehr, dass wir als Mannschaft gewonnen haben», sagte der deutsche Nationalstürmer nach dem 4:1 (2:1) gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag. Damit festigten die Sachsen vor dem Spitzenspiel am Mittwoch beim FC Bayern München den vierten Tabellenplatz.

Tabelle:



1. Borussia Dortmund 15 41:15 39

2. Bor. M'gladbach 15 33:16 30

3. Bayern München 15 32:18 30

4. RB Leipzig 15 28:14 28

5. Eintracht Frankfurt 15 32:18 26

6. 1899 Hoffenheim 15 30:21 23

7. Hertha BSC 15 23:22 23

8. VfL Wolfsburg 15 22:20 22

9. Werder Bremen 15 25:25 21

10. FSV Mainz 05 15 14:19 19

11. Bayer Leverkusen 15 21:27 18

12. SC Freiburg 15 19:24 17

13. FC Schalke 04 15 16:21 15

14. FC Augsburg 15 21:24 14

15. VfB Stuttgart 15 11:30 14

16. Fortuna Düsseldorf 15 16:32 12

17. 1. FC Nürnberg 15 14:35 11

18. Hannover 96 15 16:33 10

Und Werner spielte beim sechsten Saison-Heimsieg wieder eine Hauptrolle. Als das Spiel zu kippen drohte, sorgte der Torjäger mit zwei Toren (75. und 88.) für die Entscheidung. «Ich musste mich beeilen. Ein paar Sekunden später wurde ich ausgewechselt», scherzte Werner, der zum fünften Mal in dieser Saison doppelt traf. Nach dem peinlichen Europa-League-Aus gegen Rosenborg Trondheim (1:1) waren ihm noch Aussagen wegen der großen Rotation als Kritik an Rangnick ausgelegt worden.

Eintracht siegt im Abendspiel

Mit Volldampf-Fußball ist Eintracht Frankfurt auch in der Fußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Nach zuletzt zwei Niederlagen erzielten Danny Da Costa (28. Minute) und Filip Kostic (57.) im Sonntagspiel für die Gastgeber die Tore zum 2:1 (2:0) gegen Bayer Leverkusen. Den Gegentreffer erzielte vor 46.500 Zuschauern Karim Bellarabi (65.). Für die Leverkusener war es die erste Niederlage nach drei nicht verlorenen Partien. Dagegen konnten die Frankfurter nach zwei Jahren wieder den Angstgegner vom Rhein bezwingen und den fünften Tabellenplatz verteidigen.

«Es war ein am Ende verdienter Sieg. Es war ein heiß umkämpftes Spiel gegen eine starke Leverkusener Mannschaft», sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic bei Sky. «Die Jungs haben es sich durch Leidenschaft verdient.» Anerkennung kam sogar vom Gegner und Ex-Kollegen: «Stark, was die geleistet haben. Es ist ein Genuss, ihnen zuzusehen. Leider hat uns der letzte Druck gefehlt, vielleicht war ein Punkt drin», sagte Bayer-Torwart Lukas Hradecky, der im Sommer aus Frankfurt nach Leverkusen gewechselt war.

Bundesliga, 15. Spieltag:

Freitag:

1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg 0:2 (0:0)

Samstag:

1899 Hoffenheim – Bor. Mönchengladbach 0:0 (0:0)

VfB Stuttgart – Hertha BSC 2:1 (0:1)

FC Augsburg – FC Schalke 04 1:1 (1:0)

Hannover 96 – Bayern München 0:4 (0:2)

Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg 2:0 (0:0)

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:1 (2:1)

Sonntag:

RB Leipzig – FSV Mainz 05 4:1 (2:1)

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 2:1 (2:0)



