Bayern bieten David Alaba jetzt doch mehr Geld

Der FC Bayern entschied am Samstag den Krimi um die deutsche Tabellenspitze gegen Borussia Dortmund für sich. David Alaba hatte großen Anteil am 3:2-Auswärtssieg: Er brachte seine Bayern kurz vor der Pause mit dem wichtigen 1:1 zurück ins Spiel.

Am Tag danach ging es wieder fast ausschließlich um die Zukunft des Spielers. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge machte noch am Samstag den Türspalt für Alaba wieder ein bisschen auf. Zahlreiche internationale Topclubs buhlen aber um die Dienste des Verteidigers.

Bild-Journalist Alfred Draxler verriet am Sonntag in der Sendung «Doppelpass» auf Sport1 Details über den Alaba-Poker. Laut Draxler bieten die Bayern Alaba mehr als die oft kolportierten 17 Millionen Euro. «Ich weiß, dass es inklusive Prämien 19 Millionen Euro sind», so Draxler. Nachsatz: «Und bei den Bayern sind Prämien fast Garantie-Gehalt.»

«Falsche Forderungen in diesen Zeiten»

Draxler übte Kritik am Vorgehen Alabas. Er sprach von «falschen Forderungen in diesen Zeiten» und stellte klar: «Wenn Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle um ihren Job bangen und andere auch, halte ich es für nicht anständig, dann auch noch bei 19 Millionen Euro den letzten Cent herauszudrücken.»

Alaba habe mit der «Verpflichtung des Piranhas» gezeigt, dass er «das haben will». Draxler sprach dabei an, dass Alaba den Israeli Pini Zahavi als Berater verpflichtete, um seinen neuen Vertrag auszuverhandeln. Bayern-Ikone Mehmet Scholl verriet Bild, dass Alaba-Berater Zahavi bereits für die Unterschrift Alabas viel Geld fordert.

(L'essentiel/mh)