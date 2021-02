Uefa sperrt Ajax-​​Torwart André Onana für ein Jahr

Bittere Nachrichten für den Tabellenführer der niederländischen Eredivisie. Die Uefa hat Torhüter von Ajax Amsterdam und Leistungsträger André Onana per sofort für ein Jahr gesperrt. Diese Sperre schließt den Kameruner von sämtlichen Fußball-Aktivitäten weltweit aus. In einem Statement meldet sich Ajax am Freitagmittag und kündigt an, dass man Einspruch einlegen werde beim Sport-Gerichtshof CAS.

Onana sei im vergangenen Jahr bei einer Dopingkontrolle positiv auf das Medikament Lasimac getestet worden. Die Erklärung von Ajax Amsterdam: «Am Morgen des 30. Oktobers fühlte sich Onana unwohl. Er wollte eine Tablette nehmen, um das Unwohlsein zu lindern. Unwissentlich nahm er jedoch das Medikament Lasimac ein, das seiner Frau zuvor verschrieben worden war.»

« Wir stehen für einen sauberen Sport. Das ist ein schrecklicher Rückschlag »

Ajax-Chef und Towartlegende Edwin Van der Sar im Club-Statment: «Wir verzichten auf leistungssteigernde Mittel und stehen für einen sauberen Sport. Das ist ein schrecklicher Rückschlag – für Andre selbst, aber auch für uns als Verein. Andre ist ein Top-Torhüter, der sich seit Jahren bei Ajax bewährt hat und bei den Fans sehr beliebt ist. Wir hatten auf eine bedingte Sperre gehofft oder auf eine Sperre, die viel kürzer ist als diese zwölf Monate. Dies, weil die Einnahme des Medikaments nicht dazu gedacht war, seinen Körper zu stärken und damit seine Leistung zu verbessern.»

Onana ist auch auf dem Transfermarkt ein interessanter Kandidat. Nach Informationen der Bild-Zeitung ist der Ajax-Keeper einer der drei Topkandidaten für den Torwartposten bei Borussia Dortmund.

(L'essentiel/Tobias Wedermann)