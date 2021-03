Spiel endet nach Schiri-​​Zusammenbruch

Sorge um Charles Bulu! Der Unparteiische wurde im Qualifiaktions-Spiel für den Africa-Cup zwischen der Elfenbeinküste und Äthiopien ohnmächtig, brach in der 81. Minute auf dem Platz zusammen. Sofort versammelten sich Spieler beider Teams um den Schiri, versuchten ihm zu helfen. Ja, sie konnten seinen Sturz sogar noch abfedern. Nach einer Erstversorgung auf dem Platz wurde er dann vom medizinischen Personal vom Feld getragen und in ein Krankenhaus gebracht. Was zur Kreislaufschwäche geführt hat, ist noch nicht bekannt.

Eigentlich hätte Bulu die Partie gar nicht leiten sollen. Doch der ursprünglich eingesetzte Referee war nach einem positiven Corona-Test ausgefallen. Und das Spiel Elfenbeinküste gegen Äthiopien? Wie ging das nach dem Zusammenbruch aus? Nun – das musste beim Stand von 3:1 für die Elfenbeinküste abgebrochen werden. Zwar hätte sich Bulus Assistent dazu bereit erklärt, das Spiel zu Ende zu pfeifen. Da aber als vierter Offizieller nur ein Mann aus der Elfenbeinküste gefunden werden konnte, weigerte sich Äthiopien, weiterzuspielen. Sie befürchteten einen Interessenskonflikt.

Ob das Spiel neu angesetzt wird oder ob ein Team forfait gewinnt, ist noch nicht kommuniziert worden. Ohnehin: Beide Teams sind bereits für den Africa-Cup qualifiziert, der im Januar 2022 starten soll.

(L'essentiel/Nils Hänggi)