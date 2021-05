Frankfurt-​​Vorstand schießt gegen Trainer Hütter

Vor wenigen Wochen sah alles noch super aus für die Eintracht aus Frankfurt. Mit der Champions-League-Qualifikation vor den Augen, spielten die Hessen groß auf. Am 28. Spieltag der Bundesliga lag man auf Platz 4, die Spieler der Eintracht hörten schon die CL-Hymne in den Köpfen. Borussia Dortmund lag bereits sieben Punkte hinter den Hessen auf Platz 5. Niemand im Umfeld von Frankfurt glaubte, dass das Team von Adi Hütter sich diesen vierten Platz noch nehmen lässt. Doch aus den letzten fünf Spielen holten die Hessen nur vier Punkte. Der Tiefpunkt: Die 3:4-Niederlage gegen den Absteiger Schalke 04 am vergangenen Samstag.

Die Champions-League-Qualifikation ist dahin, Dortmund hat Frankfurt eingeholt und vier Punkte Vorsprung, bei nur noch einem Spieltag. Adi Hütter ist trotzdem zufrieden mit der Saison. «Klar, die Enttäuschung ist riesengroß, auf der anderen Seite muss man das ganze Jahr betrachten: Wir haben teilweise überragenden Fußball gespielt und werden die Eintracht am Ende der Saison auf Platz fünf übergeben», so der Ex-YB-Trainer im Interview mit Sky.

«Wir haben uns blamiert»

Etwas anders sieht das Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann: «Wir können in Anbetracht der letzten Ergebnisse nicht von einem tollen Saisonergebnis oder einer tollen Leistung sprechen. Das ist Schönrederei. Die Mannschaft hat den deutlichen Vorsprung auf Borussia Dortmund aus der Hand gegeben. Wir haben uns gegen Schalke blamiert», sagt Hellmann gegenüber Sport1. Hellmann kann auch die Enttäuschung der Fans nachvollziehen. «Nach sechzig Jahren ohne Champions League hatten wir eine historische Chance. Wir haben versagt. Ich kann die Wut und Enttäuschung der Fans verstehen.»

Kein Verständnis hat er für die Kommunikation von Adi Hütter. Er habe mehr Schuldeingeständnis des Trainers erwartet. «Da ist viel Glaubwürdigkeit verloren gegangen», so das Vorstandsmitglied. Die Ära Hütter ist Ende der Saison bei der Eintracht vorbei, der Österreicher wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe seines Wechsel hatte viele Fans verärgert, zumal sich der Österreicher nur Tage zuvor für einen Verbleib ausgesprochen hatte.

