Zidanes Zukunft steht nach Pokal-​​Aus auf der Kippe

Nach der 1:2-Blamage von Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid gegen den Drittligisten CC Alcoyano ist die Diskussion über die Zukunft von Trainer Zinedine Zidane Medienberichten zufolge neu aufgeflammt. Für die spanische Zeitung Marca geht die Etappe Zidane bei Real «auf ihr Ende zu». Die Sportzeitung AS schrieb am Donnerstag: «Real Madrid und Zidane fahren zum Missfallen aller in der Saison 2020-21 kaum Siege ein, und die fußballerische und emotionale Achterbahnfahrt, die jetzt an einem neuen Tiefpunkt angelangt ist, bringt den Trainer aus Marseille an den Rand des Abgrunds.»

Schließlich dürfte außer Frage stehen, dass der Anspruch eines Vereins wie Real Madrid ein anderer ist, als im Pokal gegen einen Drittligisten auszuscheiden. Noch dazu, wo es auch im Meisterschaftsrennen nicht wirklich rund läuft. Die Königlichen stehen als Tabellenzweiter zwar vor dem FC Barcelona (3. Platz), doch der Abstand zu Tabellenführer und Stadtrivale Athlético, der zwei Spiele weniger absolviert hat, beträgt bereits vier Punkte.

Zidane aber denkt keinesfalls an einen Rücktritt. Nach dem Spiel versuchte der 48 Jahre alte Franzose die Niederlage kleinzureden und die Spieler aus der Schusslinie zu nehmen. «Das ist keine Blamage oder so. Das sind Dinge, die in der Karriere eines Fußballers passieren, und ich werde die Verantwortung dafür übernehmen», betonte der Weltmeister von 1998.

(L'essentiel/dpa)