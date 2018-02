Schalke und Frankfurt stehen im Pokal-​​Halbfinale

Drei Gastgeschenke der besonders amateurhaften Art haben Eintracht Frankfurt den Weg ins DFB-Pokal-Halbfinale geebnet. Die Hessen gewannen am Mittwochabend ein einseitiges Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 mit 3:0 (1:0) und sind jetzt nur noch einen Sieg von der erneuten Endspiel-Teilnahme in Berlin entfernt. Schalke besiegte Wolfsburg zuhause mit 1:0 (1:0).

Das Tor des Tages für die Gastgeber erzielte der Österreicher Guido Burgstaller in der 10. Minute. Die beste Chance für Wolfsburg hatte Yunus Malli (24.), der die Unterkante der Querlatte traf. Der fünfmalige Pokalsieger erreichte damit zum 17. Mal die Runde der letzten Vier. Wolfsburg blieb auch im dritten Anlauf im DFB-Pokal gegen die Knappen ohne Sieg.

Ohrfeige für Gacinovic

In Frankfurt ging dem ersten Eintracht-Tor durch Ante Rebic in der 17. Minute ein schwerer Fehler des Mainzer Torwarts Rene Adler voraus. Das 2:0 war ein Eigentor durch Alexander Hack (53.), vor dem dritten Treffer des Viertelfinales durch Omar Mascarell verlor der Mainzer Verteidiger völlig unnötig den Ball (62.). Die Eintracht erreichte zum 13. Mal ein Pokal-Halbfinale, die Auslosung erfolgt am kommenden Sonntag in der ARD-Sportschau. Über ganz schwache Mainzer würde man nach einem Bundesliga-Spiel sagen: Sie spielten wie ein Absteiger. Zu allem Überfluss sah Mittelfeldspieler Danny Latza in der 82. Minute nach einem Frustfoul dann auch noch die Rote Karte.

DFB-Pokal, Viertelfinale:

Dienstag

SC Paderborn - FC Bayern 0:6 (0:3)

Leverkusen - Werder Bremen 4:2 (2:2, 2:1)

Mittwoch

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 3:0 (1:0)

Schalke - VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

Auslosung des Halbfinales am Sonntag.

(L'essentiel/dpa)