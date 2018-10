Jeunesse setzt gegen F91 auf seine Torkanone

Tabellenführer Jeunesse will nicht schon wieder mit leeren Händen nach Hause fahren. Beim Spitzenspiel in der BGL Ligue in Düdelingen (Mittwoch, 19.30 Uhr) kämpfen die Escher darum, die jüngste Auswärtspleite in Petingen (2:3) vergessen zu machen. «Es ist ganz klar: Unser Spielraum für Fehler ist jetzt begrenzt», sagt Jeunesse-Trainer Marc Thomé.

Tabelle, BGL-Ligue:



1. AS Jeunesse Esch 8 Sp. 19 Punkte

2. Racing FC Union Luxemburg 9 18

3. FC Differdingen 03 9 18

4. F91 Düdelingen 8 16

5. Union Titus Petingen 9 16

6. CS Fola Esch 9 15

7. FC Progrès Niederkorn 9 3

8. FC Victoria Rosport 911

9. FC Etzella Ettelbrück 9 11

10. US Mondorf 9 10

11. US Hostert 9 10

12. RM Hamm Benfica 9 8

13. Una Strassen 9 7

14. US Rümelingen 9 6

Wendepunkt in der Meisterschaft?

Die Europacup-Fighter aus Düdelingen, die mit 16 Punkten derzeit drei Zähler hinter Spitzenreiter Jeunesse liegen, wollen am Mittwoch im Nachholspiel der fünften Runde die Wende in der Meisterschaft einleiten. Ein Erfolgserlebnis gegen die Escher könnte der Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller auch für die verbleibenden drei Spiele in der Europa League (8. November in Piräus, 29.11 beim AC Mailand, 13. Dezember zuhause gegen Betis) Auftrieb geben.

Fragezeichen über Startformation

Die englischen Wochen stellen den Kader von F91 vor eine schwere Belastungsprobe. Erst am Sonntag mussten die Düdelinger im Pokal gegen Sandweiler (6:0) ran, drei Tage später steht nun das Duell gegen Jeunesse auf dem Programm. Toppmöller will heute Abend dennoch seine Top-Besetzung aufs Feld schicken – auch wenn die Stammkräfte Dave Turpel, Jerry Prempeh und Clément Couturier etwas ermüdet wirken.