Fußball-​​Star von Silvester-​​Kracher schwer verletzt

Den norwegischen Nationalspieler hat es schlimm erwischt! Elabdellaoui zog sich bei einem Feuerwerk Verbrennungen im Gesicht und eine Schädigung der Augen zu. Zudem hat sich der 29-Jährige an der Hand verletzt.

Sein Klub Galatasaray bestätigt, dass er in ein Krankenhaus in Istanbul gebracht wurde, er schwebt nicht in Lebensgefahr und ist bei Bewusstsein. Die Schwere seiner Verletzungen wird sich erst in den kommenden Tagen herausstellen, wie lange er ausfallen wird, ist auch noch unklar.

Elabdellaoui sorgte im November mit einem positiven Corona-Test dafür, dass die gesamte norwegische Nationalmannschaft unter Quarantäne gestellt wurde und ein Notfall-Team gegen Österreich spielen musste. Die Partie endete 1:1.

(L'essentiel/pip)