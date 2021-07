Schweinsteiger bleibt TV-​​Experte bei der ARD

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger bleibt nach einer Entschuldigung TV-Experte der «ARD». Das bestätigte der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag. «In den vergangenen Tagen haben umfangreiche Gespräche zwischen der «ARD» und Bastian Schweinsteiger stattgefunden», hieß es dazu in einer Mitteilung. Dabei habe Schweinsteiger «erklärt, es tue ihm leid, dass durch seine Social-Media-Aktivitäten während der Halbzeit-Pause der Übertragung vom Viertelfinal-Spiel England - Ukraine im Ersten der Eindruck entstanden ist, er vermische seine Tätigkeit als «ARD»-Experte mit Werbung für Sponsoren. Dies sei so von ihm nicht beabsichtigt gewesen.»

An extremely exciting game in the @sportschau studio yesterday ???????????????? Congratulations to Italy! I'm curious to see who will follow the @Vivo_Azzurro into the final But my respect also goes to this young Spanish team, that was a strong performance!#EURO2020



by Ben Knabe / wdr pic.twitter.com/onyZb59lr3