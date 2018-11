Deutschland verjuxt Sieg gegen Erzfeind Holland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nach der enttäuschenden WM-Saison 2018 auch einen versöhnlichen Jahresabschluss verpasst. Gegen die Niederlande verspielte das verjüngte Nationalteam von Bundestrainer Joachim Löw am Montag in Gelsenkirchen einen 2:0-Vorsprung und musste sich mit einem 2:2 (2:0) zufriedengeben.

Timo Werner (9. Minute) und Leroy Sané (20.) trafen für die DFB-Auswahl, doch Quincy Promes (85.) und Virgil van Dijk (90.) schafften noch den Ausgleich. Der Münchner Thomas Müller wurde in der 67. Minute eingewechselt und kam in der Nations-League-Partie so zu seinem 100. Länderspiel-Einsatz für Deutschland.

Deutschland, das in den vier Spielen gegen Frankreich und Niederlande nur zwei Punkte holte, stand bereits vor dem Duell mit dem kleinen Nachbarn als Letzter der Gruppe A1 fest. 2020 muss die DFB-Elf somit in der B-Liga antreten. Oranje hingegen schaffte durch van Dijks Ausgleich in letzter Sekunde den Sprung ins Finalturnier der Nations League, das nächsten Sommer in Portugal ausgetragen wird.

UEFA Nations League, Ergebnisse Montag:

Deutschland - Niederlande 2:2 (2:0)

Tschechien - Slowakei 1:0 (1:0)

Dänemark - Irland 0:0

Bulgarien - Slowenien 1:1 (0:0)

Zypern - Norwegen 0:2 (0:1)

Mazedonien - Gibraltar 4:0 (1:0)

Liechtenstein - Armenien 2:2 (1:1)

(L'essentiel)