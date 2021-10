Marcus Rashford kritisiert britische Sozialpolitik

❤️Congratulations @MarcusRashford ! Today Marcus received his honorary doctorate at Old Trafford. Marcus is the youngest recipient of an honorary degree in the history of the University. @ManUtd @England pic.twitter.com/3DnM6gtBAQ

Fußballstar Marcus Rashford (23) hat die Ehrendoktorwürde der Universität Manchester erhalten und bei dieser Gelegenheit die Sozialpolitik der britischen Regierung kritisiert. «Ich bin hier, um meine Ehrendoktorwürde für meine Arbeit zum Thema Kinderarmut zu erhalten», sagte der englische Nationalspieler bei der Zeremonie am Donnerstagabend. Doch sei der Tag «bittersüß». «Gestern haben Millionen von Familien in Großbritannien eine Lebensader und ein Mittel verloren, um sich über Wasser zu halten – ein Schritt, der dazu führen könnte, dass jedes dritte Kind in Armut lebt.»

"You’ve got to decide are you gonna to eat or are you gonna be warm in the house.”



On #BBCBreakfast, we speak exclusively to Marcus Rashford after he received an honorary doctorate.



He says the current cost of living “reminds me of my situation when I was younger”. pic.twitter.com/JRj2QJ7hpM