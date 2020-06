Nach vier Jahren bei Juventus Turin verabschiedet sich der Bosnier Miralem Pjanic von der «Alten Dame». Seit Montagnachmittag ist sein Wechsel zum FC Barcelona (für 60 Millionen Euro) offiziell bekannt. Der 30-Jährige, der in Luxemburg aufgewachsen ist und beim FC Metz trainiert hat, äußerte sich schnell in sozialen Netzwerken. Auf Instagram zeigte er ein Video – natürlich schwarz-weiß – mit einer netten Botschaft auf Italienisch.

«Ich versuche zu schreiben, was ich fühle», schreibt er und beschwört «vier intensive Jahre» herauf. «Ich bin hierher gekommen, um zu versuchen, alles zu gewinnen. Denn das ist es, was ein Juventus-Spieler tun muss (...) Mit meinen Freunden habe ich Siege und Rekorde geteilt, aber auch bittere Niederlagen», sagt Miralem Pjanic, der in Turin «als Mann und als Vater gereift ist». Sein kleiner Junge Edin ist «der erste Fan dieser Mannschaft (...) Turin ist die Stadt, in der er aufgewachsen ist».

Pjanic trug das Juve-Trikot «wie eine zweite Haut». Eine Liebesgeschichte, die vier Jahre dauerte. «Was heute so traurig erscheint, wird zu einer wunderbaren Erinnerung», fügt der Spieler hinzu. Er bleibt jedoch bis zum Ende der Saisonwettbewerbe in den Farben des italienischen Klubs, bevor er seine Koffer für Katalonien packt.

(nc/L'essentiel)