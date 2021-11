«Rote Löwen» beißen sich auf Platz drei fest

Auch wenn die Fußball-Nationalmannschaft nichts mit der WM-Endrunde 2022 in Katar zu tun haben wird, so hat sie am Donnerstagabend im Olympiastadion in Baku einen Achtungserfolg erzielt. Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz gewann gegen Aserbaidschan mit 3:1 (0:0) und verteidigte so den dritten Platz in der Qualifikationsgruppe A.

Aserbaidschan musste früh in Unterzahl agieren, weil Außenverteidiger Tellur Mutallimov in der 21. Spielminute mit rot vom Platz geflogen war. Die «Rout Léiwen» nahmen in der Folge das Heft in die Hand. Die Elf von Trainer Luc Holtz brachte immer wieder Schüsse auf das gegnerische Tor und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Aufgrund des starken Zweikampfverhaltens der Gastgeber ging es jedoch torlos in die Pause.

Rodrigues schnürt Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel vergingen weitere 20 Minuten, in denen Luxemburg nichts Zählbares zustande brachte. Der Knoten platze schließlich in der 67. Minute, als Gerson Rodrigues per Fallrückzieher in Weltklassemanier die Führung erzielte. Sebastien Thill legte elf Minuten später das 2:0 nach.

In der Schlussphase kam noch einmal Spannung auf, weil Azer Salahli den Anschlusstreffer zum 2:1 für die Gastgeber erzielte. Rodrigues machte dann aber in der Nachspielzeit alles klar, schnürte einen Doppelpack und sorgte so für die späte Entscheidung.

Luxemburg trifft zum Abschluss der WM-Qualifikation am kommenden Sonntag im Stade de Luxembourg auf die Auswahl Irlands, die mit vier Punkten Rückstand auf die «Roten Löwen» auf Tabellenplatz vier liegt und am Donnerstagabend den Tabellenzweiten aus Portugal empfängt.

(sw/L'essentiel)