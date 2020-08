Pirlo krempelt Juve um: Sogar Ronaldo muss zittern

Das enttäuschende Aus im Champions-League-Achtelfinalee gegen Olympique Lyon hat den Serie-A-Meister schwer getroffen. Trainer Maurizio Sarri war nur Stunden später entlassen worden, mit Andrea Pirlo auf dem Cheftrainer-Sessel hat die Verjüngung der «Alten Dame» so richtig begonnen. Und die routinierten Stars der Italiener zittern.

Erstes «Opfer» der Frischzellenkur ist Blaise Matuidi. Der 33-jährige Franzose wurde an David Beckhams Klub Inter Miami abgegeben. Den 30-Jährigen Miralem Pjanic konnten die «Bianconeri» in einem lukrativen Tauschgeschäft anbringen. Der Spielmacher wurde an Barcelona abgegeben, dafür verpflichteten die Italiener den 23-jährigen Arthur.

Ebenfalls auf Pirlos Streichliste steht Sami Khedira, der unter Sarri noch unumstrittene Stammkraft war. Dem 33-Jährigen soll ein vorzeitiger Abschied mit einer Abfindung von sechs Millionen Euro versüßt werden. Khediras Vertrag läuft 2021 aus. Auch Gonzalo Higuain (32) soll keine Zukunft haben.

Ronaldo und Dybala zittern

Mit Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala müssen auch zwei absolute Stars der Turiner um ihren Kader-Platz bangen. Beim portugiesischen Europameister soll gerade sein fürstliches Gehalt von 30 Millionen Euro ein Problem sein. Die Italiener würden demnach überlegen, lieber in die Jugend zu investieren. Der fünffache Weltfußballer wird immer wieder mit Paris St.-Germain in Verbindung gebracht.

Und auch Dybala ist nicht mehr unantastbar. Auch beim Argentinier spießt es sich am Gehalt, will der 26-Jährige doch eine Aufbesserung seines Jahressalärs von zehn Millionen Euro. Für Juve in Zeiten von Corona allerdings kaum stemmbar. Sollte ein Angebot bei 100 Millionen Euro – oder leicht darunter – liegen, kann auch der Offensivspieler gehen.

Dafür ist allerdings auch Pirlos Wunschliste lang. Der erst 20-jährige Dejan Kulusevski wurde um 35 Millionen Euro von Atalanta Bergamo geholt, Shootingstar Sandro Tonali von Brescia soll folgen. Genauso wie Isco. In spanischen Medien wurde der 28-Jährige mit den Turinern in Verbindung gebracht. Schließlich hat Isco unter Real-Madrid-Coach Zinedine Zidane keinen Stammplatz im «Weißen Ballett». Pirlo gilt als großer Fan des Spaniers. So wie von den routinierten Abwehr-Recken. Leonardo Bonucci (33) und Giorgio Chiellini (36). Sie dürfen bleiben.

(L'essentiel/wem)