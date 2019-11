Josy-​​Barthel ist ein «Kartoffelacker»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Portugiesen schlugen die Red Lions am Sonntagnachmittag (2:0) und lösten ihr Ticket für die Hauptrunde der Euro 2020. Während die Luxemburger die besten Chancen hatten, gewann Portugal das Spiel.

«Es erfüllt mich mit Stolz, meine Mannschaft zu vertreten, besonders wenn es darum geht, Tore zu schießen. Wir haben uns qualifiziert. Das war es, was wir am meisten wollten», sagte Ronaldo nach dem Spiel. «Aber es war schwierig, auf einem solchen Feld zu spielen, einem echten Kartoffelacker. Ich weiß nicht, wie Mannschaften auf diesem Nivau auf solchen Feldern spielen können. Es war keine tolle Show, aber wir haben unseren Job gemacht.» Die Portugiesen hatten bereits während des Spiels den Zustand des Feldes in Frage gestellt.

(L'essentiel/afp)