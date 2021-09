Ronaldo flüchtet wegen Schafen aus Luxus-​​Villa

Nach zwölf Jahren ist Ronaldo zurück in Manchester. Dort war er erst vor wenigen Tagen mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez und den vier Kindern in eine Luxus-Villa gezogen. In dem 8-Millionen-Euro-Haus blieben der Superstar und seine Familie aber nur für eine kurze Zeit. Die «Sun» berichtet, dass der Portugiese trotz des wunderschönen Anwesens und der hügeligen Felder und Wälder bereits wieder umgezogen ist.

Die Schafe auf dem benachbarten Feld würden vor allem am frühen Morgen viel Lärm machen. Außerdem würde ein öffentlicher Fußweg über das Anwesen führen und die Straße an der Vorderseite würde einen Blick auf den Eingang der Villa gewähren.

Erholung in neuer Villa

Da Cristiano Ronaldo viel Wert auf seine Erholung lege, hat sich die Familie nun dazu entschieden, die Villa zu verlassen und in eine anders Zuhause umzuziehen. Gerüchten zufolge spielten auch Sicherheitsbedenken eine entscheidende Rolle für den Wechsel.



Die neue Luxus-Villa von Ronaldo befindet sich in Cheshire, südwestlich von Manchester. Sie beinhaltet einen Pool, einen Kinoraum und eine Garage für vier Autos. Zusätzlich hat es Überwachungskameras, elektrische Tore und der Superstar wird sogar von Wachen umsorgt.

Schon in seiner ersten Manchester-United-Zeit befand sich das Haus in dieser Umgebung, daher sollte sich der 36-Jährige hier hoffentlich optimal erholen können. Am Sonntagnachmittag treffen die Red Devils mit einem ausgeruhten Ronaldo auf West Ham United.

(L'essentiel/Anamaria Peyer)