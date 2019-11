Hat Cristiano Ronaldo heimlich geheiratet?

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sind schon länger ein Paar, sie haben auch eine Tochter. Und doch wurde Rodriguez an den MTV Europe Music Awards stets als Ronaldos Begleitung betitelt. Was sie offenbar sehr störte, so berichtet es das italienische Magazin «Novella 2000». Die Lösung: eine Blitzhochzeit, ohne dass es irgendjemand mitbekommt.

Wann diese offensichtlich sehr kleine Feier dann genau stattfand? Schwierig zu sagen. Noch am 3. November posierte Ronaldo unter anderem mit der Rapperin Loredana an den Awards des TV-Senders. Glaubt man dem Magazin aus Italien, war das der Abend, an dem entschieden wurde: «Wir heiraten.» Zwei Tage später spielte Ronaldo mit Juventus in Moskau und nochmals vier Tage danach zu Hause in Turin gegen Milan. In der vergangenen Woche war er dann mit der Nationalmannschaft Portugals unterwegs.

Wo aber geheiratet wurde, das will «Novella 2000» genau wissen. In Marokko. Grund dafür soll Ronaldos Mutter sein, die mit Rodriguez demnach gar nicht klarkomme. Offensichtlich so sehr, dass die Hochzeit auf einem anderen Kontinent, irgendwann zwischen den Spielen mit Juventus und dem Nationalteam, die einzig logische Lösung war.

Wie es sich aber gehört, hat «Novella 2000» eine Quelle, die die Gerüchte befeuert. Eine Person, «die dem Paar sehr nahesteht», berichtet, Ronaldo sei am 29. August, zwei Tage vor dem Serie-A-Spitzenspiel gegen Napoli, in seine Heimat Madeira geflogen, um sein Testament zu ändern. «Novella 2000» ist übrigens eines der ältesten Klatsch-und-Tratsch-Magazine Italiens. Bleibt zu hoffen, dass Ronaldos Mutter es nicht liest.

