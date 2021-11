13 Omikron-​​Fälle bei Benfica-​​Gegner Belenenses

Auch in Portugal ist erstmals die neue Corona-Variante Omikron festgestellt worden. Das Virus sei bei 13 Spielern und anderen Mitgliedern des Erstliga-Fußballclubs Belenenses SAD festgestellt worden, teilte die Generalsekretärin der Gesundheitsbehörde, Graça Freitas, am Montag mit, wie die Zeitung Público berichtete. Die Betroffenen seien isoliert worden und nicht schwer erkrankt, habe Freitas betont. Um eine Ausbreitung der neuen Virusvariante zu stoppen, habe die Gesundheitsbehörde in diesen Fällen strengere Quarantäneauflagen und weitere Tests angeordnet.

Noch bevor bekannt wurde, dass es sich um Fälle von Omikron handelt, hatten besonders viele Corona-Fälle bei Belenenses am Samstag schon zu einem Riesen-Eklat geführt. Weil das Schlusslicht der Liga gegen den Stadtrivalen Benfica Lissabon kaum Spieler aufbieten konnte, war die Partie in der 50. Minute beim Stand von 0:7 abgebrochen worden.

«Die Liga ist eine Schande»

Nach dem Spiel erklärte Belenenses-Präsident Rui Pedro Soares auf der Pressekonferenz, dass man die Liga am Nachmittag informiert habe und man angesichts der vielen Corona-bedingten Ausfälle nicht spielen wolle. Die Liga habe geantwortet, dass der Club mindestens acht Spieler habe, die hätten auflaufen können.

Bereits während der Partie waren die Fans im Stadion fassungslos und skandierten: «Die Liga ist eine Schande» und «Das Spiel ist eine Schande». Die Begegnung wird nun wohl mit 3:0 für Benfica gewertet werden. Warum Belenenses nicht um eine Spielverlegung bat, blieb zunächst unklar. Die Zeitung «Record» berichtet, dass der Belenenses-Boss zur Pause weinte.

Pandemie in Portugal noch nicht vorbei

Freitas wies eine Verantwortung der Gesundheitsbehörde bei der Genehmigung des Spiels zurück. Sie sprach sich dafür aus, alle Teilnehmer des Spiels beider Mannschaften testen zu lassen.

Die Portugiesen rief sie auf, Maßnahmen wie das Tragen einer Maske, das Lüften geschlossener Räume und die Reduzierung von Kontakten außerhalb der eigenen Familie ernst zu nehmen. Die Pandemie sei trotz der hohen Impfquote in Portugal nicht vorbei.

(L'essentiel/nih/dpa)