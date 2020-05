Real verärgert Fans mit neuem Trikot im Tiger-​​Look

Die Saison in Spanien ist noch nicht einmal zu Ende gespielt, und schon blicken die Real-Fans mit Unmut auf die kommende Spielzeit. Grund dafür ist das mögliche neue Heimtrikot der Madrilenen. Obwohl: Ganz anders soll das neue Leibchen auf den ersten Blick nicht aussehen, wie aus einem Leak von Footyheadlines hervorgeht. Die traditionell weiße Farbe soll beibehalten werden. Es sind Details, an denen sich die Fans stören: das Pink, das die Ärmel des Trikots verziert, und die blauen Tigerstreifen darauf.

«Hässlichstes Trikot aller Zeiten.» So lautet das ästhetische Urteil eines Fans auf Twitter. Oder: «Warum muss das Trikot so furchtbar aussehen? Hoffentlich wird die nächste Saison auch abgesagt», schreibt ein weiterer verärgerter Fan. Diese Hoffnung dürfte die Liga begraben, zumal sie beabsichtigt, den aktuellen Spielbetrieb am 12. Juni wieder aufzunehmen. Immerhin würden dann die Madrilenen – wahrscheinlich zur Freude vieler Fans – zumindest die laufende Saison ohne Tigerstreifen zu Ende spielen.

(L'essentiel/bf)