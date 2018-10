Abgestürzter Helikopter-​​Pilot rettete Fußballfans

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem Absturz des Helikopters des Leicester-City-Besitzers Vichai Srivaddhanaprabha konnten alle fünf Insassen identifiziert werden. Nebst Srivaddhanaprabha befanden sich auch dessen Assistent, eine thailändische Schönheitskönigin, eine Co-Pilotin und der Pilot an Bord. Einige Medien berichteten, dass auch Srivaddhanaprabhas Tochter im Helikopter war, dies stellte sich aber als unwahr heraus.

Alle fünf Insassen kamen beim Unglück ums Leben. Neuste Erkenntnisse ergeben allerdings, dass das Ausmaß des Unfalls noch viel größer hätte sein können, hätte der Pilot nicht blitzschnell reagiert. So steuerte der Helikopter nämlich direkt auf eine Gruppe von Fußballfans zu, die sich nach dem Spiel noch immer in der Gegend des Stadions aufhielten. Außerdem befand sich eine vielbefahrene Straße in der Nähe.

RIP to the heroic pilot alongside his co-pilot who is also his wife, The pilot heroically steered the chopper out of the way of crowds. Mr Eric Swaffer & his wife travelled the world together. pic.twitter.com/BByRngVe4X— Arsenal (@ffarsenalfc) 28. Oktober 2018

Es wird angenommen, dass der Helikopter abstürzte, weil der Heck-Rotor ausfiel und die Maschine in eine Todesspirale geriet, aus der es kein Entkommen mehr gab. Der Pilot habe die Maschine allerdings soweit es ihm möglich war, von der Menschenmenge und den Straßen weggesteuert. Britische Zeitungen wie die Daily-Mail oder The Sun feiern ihn deshalb als Helden.

Kurz nach dem Aufprall des Helikopters sind laut britischen Medien zudem zwei Polizisten zum Wrack gerannt. Eine Explosion machte aber sofortige Hilfeleistung unmöglich.

(L'essentiel/doz)