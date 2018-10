Luxemburg schlägt San Marino mit 3:0

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburg gelang am Montagabend im Josy-Barthel-Stadion erneut der Sieg gegen San Marino. Das Team von Luc Holtz ging wie bereits in der Hinrunde mit einem 3:0 vom Platz. Diesmal erzielte Turpel gleich zu Beginn des Spiels in der vierten Minute das 1:0. Sinani (65.) und Thill (73.) machten den Sieg schließlich sicher.

Die Weißrussen trennten sich im Spiel gegen Moldawien mit einem Unentschieden. Die Mannschaften gingen mit einem 0:0 vom Platz.

Weitere Ergebnisse sehen Sie hier:

(L'essentiel)