Nala wartet vergeblich auf ihr Herrchen

«Nala wartet auch auf dich», schrieb Romina Sala auf Facebook. Dazu postete die Schwester von Emiliano Sala ein Foto der Hündin des Fußballers, wie sie vor einer Glastür sitzt.

Das war am 2. Februar. Am 3. Februar dann die Gewissheit: Wracksucher machten die vermisste Propellermaschine per Echolot am Grund des Ärmelkanals ausfindig. Neben der Registrierungsnummer sei auch eine Leiche sichtbar gewesen, teilte die britische Flugunfallbehörde AAIB mit. Um wen es sich handelte, ist noch unklar.

Salas Hündin, schreibt die «Daily Mail», sei einer der Gründe gewesen, wieso der 28-Jährige nach Nantes geflogen sei: Er habe sie dort untergebracht und später nach Cardiff nachholen wollen, wo er einen neuen Vertrag bei Cardiff City unterzeichnet hatte.

Bergung noch ungewiss

In Absprache mit den Angehörigen Salas und des Piloten David Ibbotson werden jetzt die nächsten Schritte geprüft. Noch steht nicht fest, ob die am 21. Januar verunglückte Maschine gehoben wird.

Die offizielle Rettungsaktion war drei Tage nach dem Verschwinden des Flugzeugs abgebrochen worden, weil es keine Hoffnung mehr gab, die Insassen lebend zu finden. Vergangene Woche wurden Sitzpolster an der französischen Küste angeschwemmt, die der Maschine Salas zugeordnet wurden. Am Sonntag begannen zwei Schiffe damit, den Meeresboden systematisch abzusuchen. Finanziert wurde die Suche mit privaten Spenden.

(L'essentiel/gux)