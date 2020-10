Bezeichnet Corona-​​Test-​​Verfahren als «Bullshit»

Eigentlich ist die zehntägige Quarantäne von Cristiano Ronaldo seit Ende letzter Woche vorbei, doch der Superstar darf noch immer nicht auf den Platz und zu seinem Team Juventus Turin zurückkehren. Ihm fehlt das dafür nötige negative Testergebnis. Verschiedene Medien schreiben gar von mittlerweile 18 positiven Tests, die beim 35-Jährigen gemacht wurden. Und das macht CR7 langsam wütend.

Am Mittwochmittag schrieb der Portugiese auf Instagram, dass er sich gut und gesund fühle. Dazu postete er ein schulterzuckendes Männchen und ein zwinkerndes Smiley. So weit, so gut. Um seinem Post Nachdruck zu verleihen, wandte er sich fünf Minuten später mit einem digitalen Wutausbruch an seine 241 Millionen Follower: «PCR IS BULLSHIT».

Wutanfall wieder gelöscht

PCR? Damit meint Ronaldo das weitverbreitete und oft angewendete Corona-Test-Verfahren. Dessen Resultate in Fachkreisen als sehr verlässlich gelten. Das sieht der Stürmerstar wohl ziemlich anders, obwohl er seinen Wutausbruch mittlerweile wieder gelöscht hat.

Seine Mannschaftskollegen stehen am Mittwochabend im Einsatz. In der Champions League empfängt der italienische Rekordmeister Lionel Messi und Co. vom FC Barcelona (ab 21 Uhr im Liveticker).

(L'essentiel/Tim Zimmermann)