Betrüger schwindelt sich zum Fußballprofi

Er führte Fußballclubs reihenweise vor. Die letzte Station von Bernio Verhagen war der dänische Zweitliga-Club Viborg FF. Doch der Vertrag des Niederländers wurde nach nur drei Wochen wieder aufgelöst.

Wenig später ging er der Polizei ins Netz. Aber nicht, weil der 25-Jährige als «Geister-Fußballer» auf der ganzen Welt unterwegs war, sondern weil er gegen seine Freundin gewalttätig worden war. Bei einem Polizei-Transport gelang Verhangen spektakulär die Flucht, knapp 24 Stunden konnte er sich verstecken, dann wurde er erneut aufgegriffen.

Das Ende (k)einer Karriere

Sein weiteres Schicksal ist offen, aber eine große Fußballer-Karriere dürfte er nicht mehr vor sich haben. Kurios: In den vergangenen fünf Monaten unterschrieb der Rechtsaußen bei drei Clubs. Nämlich Cape Town City in Südafrika, Audax Italiano in Chile und zuletzt Viborg FF. Zuvor hatte er sich mal vertraglich an den moldawischen Club Dinamo-Auto binden lassen.

Zum Einsatz kam er aber bei keinem der Teams, mit Lügen und falschen Behauptungen erschwindelte er sich seine Verträge, stieg dann unter fadenscheinigen Gründen wieder aus. Eine internationale Karriere, die nie eine war, und jetzt wohl beendet ist.

(L'essentiel/tjp)