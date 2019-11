«Er kann den Kopf nicht heben, so sehr weint er»

Der Fuß wird Heung-min Son noch eine Weile verfolgen, sicher in Gedanken, vielleicht auch in seinen Albträumen. Der Fuß von André Gomes, der nach einem höchst unglücklichen Zwischenfall am frühen Sonntagabend im Premier-League-Spiel zwischen Everton und Tottenham (1:1) in die falsche Richtung schaute. Spurs-Angreifer Son hatte den Portugiesen gefoult, dieser prallte in Serge Aurier und verletzte sich am rechten Sprunggelenk. Die Diagnose: Knöchelbruch. Am Montag wird Gomes operiert.

Die Spieler reagierten fassungslos, als sie Gomes' Fuß sahen. Son, der nach einer umstrittenen VAR-Intervention mit Rot vom Platz flog (zuvor hatte ihm der Schiedsrichter Gelb gezeigt), war untröstlich, auch später noch. Teamkollege Dele Alli sagte: «Er ist am Boden zerstört, in Tränen aufgelöst. Er kann nicht einmal den Kopf heben, so sehr weint er in der Garderobe. Dabei war es nicht seine Schuld. Er ist einer der nettesten Menschen, die es gibt.»

«André ist einer unserer Brüder»

Spurs-Trainer Mauricio Pochettino sagte: «Es tut uns allen sehr leid. Gomes hatte großes Pech, und wir können ihm nur die besten Wünsche aussprechen.» Der Argentinier schilderte, dass Everton-Profis in die Tottenham-Kabine kamen, um Son zu trösten. «Nun geht es ihm ein bisschen besser.» Wie Theathletic.com berichtet, beschäftigt Tottenham zwar keinen Psychologen, will aber alles unternehmen, um Son zu helfen.

Evertons Mittelfeldspieler Fabian Delph sprach von einer «schwierigen Zeit». «Es ist kaum in Worte zu fassen, wie wir uns fühlen. André ist einer unserer Brüder, einer, den wir sehr mögen.»

Und Cenk Tosun, der Torschütze zum späten Ausgleich für die Toffees, schrieb auf Instagram: «Du gewinnt, du spielst unentschieden, du verlierst, aber all das zählt nicht, wenn so etwas passiert. Ich wünschte, ich hätte nicht getroffen und wir hätten 0:5 verloren, wenn dafür das nicht passiert wäre.»

