Riesenpech für Barça-​​Spieler

Der Punktgewinn gegen Atlético Madrid kommt den FC Barcelona teuer zu stehen. Zuerst fiel Sergi Roberto mit einer Muskelverletzung aus, anschließend verletzte sich der für ihn eingewechselte Rafinha.

Der Brasilianer biss zwar bis zum Spielende durch, dann kam die niederschmetternde Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes. Damit fällt er bis zum Saisonende aus. Es ist bereits das zweite Kreuzbandriss für Rafinha. Sergi Roberto wird rund einen Monat ausfallen. Auch die Spielmacher Ivan Rakitic und Philippe Coutinho sowie Verteidiger Thomas Vermaelen sind bei Barça derzeit nicht einsatzbereit.

Im Spitzenspiel auswärts gegen Atlético Madrid wendete der FC Barcelona die zweite Niederlage in Folge in extremis ab und bleibt damit Leader. Der eingewechselte Franzose Ousmane Dembélé glich in der 90. Minute nach einem Zuspiel von Lionel Messi zum 1:1 aus. Rund eine Viertelstunde zuvor war Atlético nach einem Corner und dem nicht unhaltbaren Kopfball von Diego Costa in Führung gegangen.

(L'essentiel/sda/red)