Dänemark-Star Christian Eriksen hat sich erstmals nach seinem Kollaps im EM-Spiel gegen Finnland (0:1) zu Wort gemeldet. Gegenüber der Gazzetta dello Sport sagt der 29-Jährige: «Danke an alle, ich werde nicht aufgeben.» Und: «Ich fühle mich jetzt besser – aber ich möchte verstehen, was passiert ist.»

Sein Wunsch, der ist verständlich. So erzähle Dänemarks Teamarzt am Sonntagnachmittag auf einer Pressekonferenz: «Wir haben noch keine Erklärung, was passiert ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen.» Und weiter: «Er war schon weg. Es war ein Herzstillstand. Wir haben ihn mit Hilfe eines Defibrillator-Einsatzes zurückbekommen. Und das relativ schnell.» Weiter erzähle Boesen, dass Eriksen stabil sei. «Er ist immer noch okay. Christian wird weiterhin zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben und die Tests sind in Ordnung», so Boesen.

Kasper Hjulmand, der Dänemark-Coach, meinte: «Es war sehr schön, Christian heute lächeln zu sehen.» Dass die Mannschaft nach dem Vorfall auf den Platz zurückgekehrt sei, bedauert Hjulmand: «Ich habe ein schlechtes Gewissen.» Und: «Es war die falsche und eine harte Entscheidung, die Spieler zwischen diesen beiden Dingen entscheiden zu lassen: Am selben Abend oder am nächsten Tag zu spielen.»

Eriksen «scherzt und ist guter Stimmung»

Eriksens Berater Martin Schoots erzählt derweil der Gazzetta dello Sport: «Wir haben uns heute Morgen gehört. Er hat gescherzt, er war guter Stimmung, es geht ihm gut.» Und: «Wir wollen alle verstehen, was ihm passiert ist, das will er auch: Die Ärzte machen gründliche Untersuchungen, das braucht Zeit.»

Weiter ergänzt der Berater: «Er ist glücklich, weil er gesehen hat, wie viel Liebe er um sich herum hat. Er hat Nachrichten aus aller Welt bekommen.» «Die halbe Welt hat sich gemeldet, alle waren besorgt», so Schoots. «Christian gibt nicht auf. Er und seine Familie wollen sich bei allen bedanken.» Eriksen werde Montag und «vielleicht auch Dienstag» unter Beobachtung im Krankenhaus bleiben. «Jetzt muss er sich erholen, seine Frau und die Eltern sind bei ihm», sagte Schoots. Der Mittelfeldspieler verfolge aber auch die dänischen EM-Spiele weiter: «In jedem Fall will er sein Team gegen Belgien als Fan unterstützen.»

(L'essentiel/Nils Hänggi)