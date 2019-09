«Eisern Union» will Abstand zur Abstiegszone

Das Bundesliga-Spiel von Aufsteiger Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt ist auch ein Duell zweier alter Bekannter. «Urs Fischer kenne ich gut aus der Schweiz. Er ist ein super Typ», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter über seinen Union-Kollegen Urs Fischer. Die beiden Coaches treffen am Freitag (20.30 Uhr) zum Auftakt des sechsten Spieltages der Fußball-Bundesliga in Berlin aufeinander.

Nach zwei Niederlagen hintereinander muss der Neuling wieder gewinnen, um aus den unteren Tabellenregionen zu kommen. Eintracht Frankfurt hat indes die Chance, mit einem Sieg zumindest für eine Nacht in die internationalen Plätze zu springen.

Union kommt für Rode zu früh

Hütter plant indes noch nicht mit einem Startelf-Comeback von Sebastian Rode. «Er hat heute einen Teil des Trainings absolviert. Das sah schon ganz gut aus», berichtete Hütter am Mittwoch.

Ob der 28-Jährige nach seiner Knieverletzung am Freitag erstmals wieder im Kader steht, ließ er aber offen. «Der Plan ist, dass er nächste Woche möglicherweise von Beginn an spielt», sagte der Eintracht-Trainer mit Blick auf das zweite Gruppenspiel in der Europa League bei Vitoria Guimarães am 3. Oktober. Wegen Knieproblemen hatte Rode dem hessischen Fußball-Bundesligisten zuletzt sowohl gegen den FC Arsenal (0:3) als auch Borussia Dortmund (2:2) gefehlt.

(L'essentiel/dpa)