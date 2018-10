Die Bayern sind wieder im Angriffsmodus und bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Borussia Dortmund herangerückt. Bedanken dürfen sich die Münchner nach ihrem 2:1-Erfolg beim FSV Mainz 05 auch bei einem Herthaner, der gegen den BVB doppelt traf. Den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga teilen sich nun zwei Clubs. Die Schlaglichter des neunten Spieltags:

Gesamttabelle:



1. Borussia Dortmund 9 19 29:10 21

2. Bayern München 9 7 17:10 19

3. Bor. Mönchengladbach 9 8 20:12 17

4. Werder Bremen 8 7 15:8 17

5. Hertha BSC 9 5 15:10 16

6. RB Leipzig 8 7 16:9 15

7. Eintracht Frankfurt 9 7 20:13 14

8. 1899 Hoffenheim 9 5 18:13 13

9. FC Augsburg 9 2 16:14 12

10. VfL Wolfsburg 9 0 14:14 12

11. SC Freiburg 9 -2 13:15 12

12. FSV Mainz 05 9 -5 5:10 9

13. 1. FC Nürnberg 9 -11 9:20 9

14. Bayer Leverkusen 8 -6 9:15 8

15. FC Schalke 04 8 -6 5:11 6

16. Hannover 96 9 -7 11:18 6

17. VfB Stuttgart 9 -15 6:21 5

17. Fortuna Düsseldorf 9 -15 6:21 5

DÄMPFER DANK DOPPELPACK: Zwei Tore von Herthas Salomon Kalou, nur noch zwei Punkte Vorsprung für den BVB auf die Bayern. Der Berliner Offensivspieler traf für die Gäste zweimal zum Ausgleich - zum 2:2-Endstand erst in der Nachspielzeit. Für Dortmund war dies nach zuvor vier Liga-Siegen in Serie mal wieder ein Rückschlag: «Ich habe darauf gewartet, endlich wieder selbst zu treffen, dass es dann gegen so einen Gegner klappt, der nicht viel zulässt, ist umso schöner», sagte Kalou nach seinen ersten Saisontoren.

VERFOLGER: Die Bayern sind wieder in der Spur. Nach nun drei Pflichtspielsiegen in Serie steigt das Selbstvertrauen beim Rekordmeister wieder. «Wir sind auf zwei Punkte herangerückt, das macht die Bundesliga interessant», stellte Trainer Niko Kovac mit Blick Richtung Tabellenspitze zufrieden fest. Der Coach machte jedoch auch klar: «Wir müssen jetzt nachlegen.»

SCHLUSSLICHTER: Nach dem für einen Aufsteiger ordentlichen Saisonstart mit fünf Punkten aus den ersten vier Spielen gab es für Fortuna Düsseldorf fünf Niederlagen. Auch das Torverhältnis von 2:17 ist deutlich. Noch ist der Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze aufzuholen, aber so langsam brauchen die Rheinländer eine Wende. Die wollen sie auch nach dem 0:3 gegen Wolfsburg mit Trainer Friedhelm Funkel schaffen: «Wir reden mit und nicht über den Trainer», sagte Clubchef Robert Schäfer. Den Trainer gewechselt hat der VfB Stuttgart bereits. Coach Markus Weinzierl musste bei 1899 Hoffenheim seine zweite 0:4-Niederlage im zweiten Spiel hinnehmen. «Ich wusste um die Schwierigkeit der Situation», sagte Weinzierl. «Es geht weiter.»

AUFSCHWUNG BEENDET: Vier Punkte hatte Hannover 96 aus den vorherigen beiden Partien geholt - und dabei in Leverkusen vergangene Woche sogar nur ganz knapp den Sieg verpasst. Bei der 1:2-Niederlage gegen Augsburg spielten die Niedersachsen jedoch lange schwach. «Das reicht so nicht», sagte Sportdirektor Horst Heldt. «Da muss sich jeder hinterfragen.» Der Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz beträgt nur einen Punkt.

GEGENWIND: Das haben sie sich bei Bayer Leverkusen anders vorgestellt. Nach nur acht Punkten nach acht Spieltagen und der ersten Saisonniederlage in der Europa League am Donnerstag beim FC Zürich muss Trainer Heiko Herrlich langsam liefern, sonst wird es für ihn eng. Die Auswärts-Aufgabe am Sonntag hat es aber in sich: Denn Werder Bremen ist unter Trainer Florian Kohfeldt, der seit gut einem Jahr im Amt ist, daheim noch ungeschlagen. Eine solche Serie gab es in Bremen zuletzt zu Zeiten von Otto Rehhagel.

RÜCKENWIND: Anders als Bayer 04 konnten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in der Europa League gewinnen. Doch weder die Hessen noch die Sachsen konnten den Schwung wirklich nutzen. Frankfurt kam nach zuletzt fünf Pflichtspielsiegen beim heimstarken Aufsteiger 1. FC Nürnberg am Sonntag nicht über ein 1:1 hinaus. Nach der Club-Führung von Adam Zrelak (78.) rettete Sebastian Haller der Eintracht mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit aber noch einen Punkt. Auch für Leipzig langte es beim 0:0 im Heimspiel gegen zuletzt schwächelnde Schalker nicht zum Sieg. Die Königsblauen konnten sich nach bereits sechs Niederlagen zumindest über das erste Remis der Saison freuen.

Mit einem spektakulären Sieg bei Werder Bremen hat Bayer Leverkusen den Abwärtstrend in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Die Mannschaft des zuletzt viel kritisierten Trainers Heiko Herrlich setzte sich am Sonntagabend bei den Norddeutschen mit 6:2 (3:0) durch. In einer rasanten Begegnung trafen Kevin Volland (8. Minute), Julian Brandt (38.), Karim Bellarabi (45.), Kai Havertz (67./77.) und Aleksandar Dragovic (72.) bei Leverkusens drittem Saisonerfolg. Bayer steht nun mit elf Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Zuvor hatte es drei Partien nacheinander ohne Sieg gegeben.

Die Bremer, für die Claudio Pizarro (60.) und Yuya Osako (63.) trafen, rutschten mit weiterhin 17 Zählern auf den vierten Rang ab. Für Werder war es die erste Heimniederlage seit der Amtsübernahme von Coach Florian Kohfeldt Ende Oktober 2017. Seitdem war Bremen in 16 Spielen vor eigenem Publikum ungeschlagen geblieben.

9. Spieltag

Freitag, 26.10.2018:

SC Freiburg - Bor. Mönchengladbach 3:1 (1:1)

Samstag, 27.10.2018:

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:2 (1:1) Hannover 96 - FC Augsburg 1:2 (0:1) FSV Mainz 05 - Bayern München 1:2 (0:1) Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1) 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 4:0 (0:0)

Sonntag, 28.10.2018:

1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0) RB Leipzig - FC Schalke 04 0:0 (0:0) Werder Bremen - Bayer Leverkusen 6:2 (3:0

