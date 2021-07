England will 55 Jahre Leidenszeit beenden

We need you.



Italiens Fußball-Nationalmannschaft steht zum vierten Mal in einem EM-Endspiel. Die Squadra Azzurra setzte sich am Dienstag im Halbfinale mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Spanien durch und wahrte so die Chance auf ihren zweiten EM-Titel. Vor 57 811 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion hieß es am Ende der Verlängerung 1:1 (1:1, 0:0) durch die Tore von Federico Chiesa (60. Minute) und Alvaro Morata (80.). Im Endspiel am Sonntag trifft das Team von Trainer Roberto Mancini an gleicher Stelle auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen England und Dänemark.

Vor der Partie am Mittwoch könnte die Ausgangslage unterschiedlicher kaum sein. Ein Aus der Three Lions in der Kultstätte Wembley gegen den Außenseiter würde eine ganze Nation aus ihren Träumen vom ersten großen Titel seit dem WM-Triumph von 1966 reißen. Angesichts der Heimvorteils und der bisher makellosen Defensiv-Bilanz mit null Gegentoren gelten die Engländer als Favorit. «Was für eine Möglichkeit. Was für ein Moment das sein wird», schwärmte Englands Kapitän Harry Kane am Dienstag in einem Radio-Interview der BBC.

Anders als die Engländer, die mit der großen Erwartungshaltung ihrer Fans leben müssen, können die Dänen befreit aufspielen. Schließlich haben sie ihr Soll mit dem Einzug in das Halbfinale bereits mehr als erfüllt. Nach den jüngsten Erfolgen ist der Glaube an ein ähnliches Fußball-Märchen wie beim EM-Erfolg von 1992 gewachsen.

60.000 Fans trotz steigender Zahlen

Kraft schöpft das Team aus dem Drama um Christian Eriksen, der im ersten Turnier-Spiel auf dem Platz zusammengebrochen war und wiederbelebt werden musste. «In der Sekunde, als die Zeit still stand und wir sehr verletzlich waren, als wir sahen, wie zerbrechlich das Leben ist - das könnte uns helfen, im Jetzt zu sein und es zu genießen», sagte Trainer Kasper Hjulmand. Die Uefa hat Eriksen und seine Frau als Ehrengäste zum Endspiel nach London eingeladen.

Dass wie schon im ersten Halbfinale zwischen Italien und Spanien am Vortag erneut 60.000 Fans in Wembley dabei sein dürfen, stößt aufgrund der in England zuletzt wieder steigenden Coronazahlen vielerorts auf Unverständnis. «Was die Uefa gerade mit der Öffnung der Stadien für bis zu 60.000 Menschen betreibt, das ist unverantwortlich. Das hat nichts mehr zu tun mit der Freude am Fußball oder der vorgeblichen Stärkung des europäischen Gedankens. Das ist pure Geldmacherei», klagte der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder (77) in einem Interview des Nachrichtenportals t-online.

(L'essentiel/DPA)