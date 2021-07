Auch Jadon Sancho sendet emotionale Botschaft

Vier Tage sind seit dem verlorenen EM-Finale der Engländer gegen Italien vergangen. Doch es bleibt ein bitterer Nachgeschmack – erfüllt von Hass und Rassismus –, der den drei englischen Unglücksschützen Sancho, Rashford und Saka entgegen schwappt und wohl erst jetzt langsam verstummt.

Nicht zuletzt, weil die Stars sich gegen diese Beleidigungen stark machen und ihren Emotionen freien Lauf lassen, wie es nun auch Jadon Sancho auf Instagram macht. Er schreibt: «Ich werde nicht so tun, als ob ich den Rassismus gegen mich und meine Brüder Marcus Rashford und Bukayo Saka nicht gesehen habe.» Denn auch Marcus Rashford war den rassistischen Attacken brutal ausgesetzt.

Weiter schreibt der 21-Jährige: «Traurigerweise ist das nichts Neues. Wir müssen als Gesellschaft besser werden und diese Menschen zur Verantwortung ziehen.» Das sieht auch Mannschaftskollege Tyrone Mings so und zieht vor allem die Politiker in die Verantwortung. Und auch viele weitere Superstars aus der ganzen Welt stehen hinter den drei englischen Nationalspielern und wenden sich mit stärkenden Botschaften an die Profis.

«Hass wird niemals siegen»

Sancho zeigt in seinem Post Stärke und betont: «Hass wird niemals siegen.» Zudem spricht er sich selbst und anderen Menschen, die Opfer gesellschaftlicher Missstände wurden, Mut zu: «Haltet den Kopf oben und verfolgt eure Träume.»

Der offensive Mittelfeldspieler zieht zudem ein Resümee über die vergangene EM. Denn er hielt stets den Kopf oben, wie er selbst sagt, sei er «bereit und selbstbewusst» gewesen, um für den Elfmeter anzutreten. Allerdings «hatte es nicht sein sollen.» Er entschuldigte sich bei seiner Mannschaft, dem Trainer-Team und den Fans für den verschossenen Elfer.

«Das ist das schlimmste Gefühl, das ich in meiner Karriere je hatte», berichtet der Bundesliga-Spieler, der kurz vor einem Wechsel zurück nach Manchester, aber zur United steht. Insgesamt sei das Turnier eine der besten Erfahrungen gewesen, die er bisher gemacht habe. «Das Zusammengehörigkeitsgefühl des Teams war unübertroffen, eine echte Familie auf und neben dem Platz», betonte der Engländer.

(L'essentiel/Sophie Klein)