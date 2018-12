Luxemburg trifft am 17. November auf Portugal

Am Sonntag wurden in Dublin die Gruppen zur Qualifikationsphase der Fußball-EM 2020 ausgelost. Die Rout Léiwen müssen in der Gruppe B gegen Portugal, Ukraine, Serbien und Litauen ran. Damit stehen den Luxemburgern schwierige Matches bevor.

«Die Auslosung hätte besser ausfallen können», erklärt FLF-Präsident Paul Philipp, «aber es hätte auch schlechter laufen können». Sowohl Portugal, als auch Ukraine und Serbien werden den Gruppensieg ins Visier nehmen. Aber chancenlos sind die Luxemburger keineswegs. Die Partie gegen Litauen lässt auf einen Sieg hoffen. Litauen steht derzeit auf Platz 133 auf der Weltrangliste und liegt damit 47 Plätze hinter dem Team von Luc Holtz (86.).

«Für uns ist es immer eine gute Sache, gegen Portugal zu spielen. Es ist ein fantastisches Ereignis für die Zuschauer», so Philipp weiter. Die Qualifikationsspiele finden von März bis November 2019 statt. Luxemburg trifft am 11. Oktober ab 20:45 Uhr auf den amtierenden Europameister Portugal. Das Rückspiel in Luxemburg wird am 17. November ab 15 Uhr ausgetragen. Die Heimspiele finden im Josy-Barthel statt, das neue Nationalstadion soll erst 2020 eingeweiht werden.

(L'essentiel)