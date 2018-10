Thill tanzt Kasatschok mit vier Gegenspielern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der luxemburgische Mittelfeldspieler Olivier Thill brauchte offensichtlich nicht lange, um sich an die russische Meisterschaft zu gewöhnen. Der 21-Jährige, der Ende August vom Progrès Niederkorn zum FK Ufa gewechselt war, hat bereits vier Spiele (insgesamt 311 Minuten Spieldauer) hinter sich.

Obwohl die Leistungen seiner neuen Mannschaft am Tor zum Ural – immerhin 4.000 Kilometer von Luxemburg entfernt – nicht gerade gut sind, sind konnte sich Thill am vergangenen Wochenende gegen den Letzten – den FK Ienisseï Krasnoïarsk – durch eine entscheidende Ballabgabe am Siegestor (2:1) beteiligen.

Doch der Luxemburger Nationalspieler gab sich damit nicht zufrieden. Thill hat das ganze Spiel durchgehalten und war fünf Minuten vor dem Schlusspfiff noch gut drauf, als er allein gegen vier Gegenspieler durchtankte und nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Die Szene wurde am heutigen Mittwochnachmittag vom FK Ufa auf den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)