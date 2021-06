Argentinier pfeift Ukraine gegen Nordmazedonien

Am siebten Tag der Fußball-Europameisterschaft kommt es zu einem Novum: Erstmals überhaupt bei einer EM-Endrunde pfeift am Donnerstag ein Nicht-Europäer eine Partie. Der Argentinier Fernando Andres Rapallini wurde von der Uefa für das Spiel Ukraine gegen Nordmazedonien in Bukarest (15 Uhr) eingeteilt.

Hintergrund ist ein Schiedsrichter-Austausch zwischen der Uefa und dem südamerikanischen Verband Conmebol. Bei der zeitgleich in Brasilien ausgetragenen Copa América kommt der spanische Unparteiische Jesús Gil Manzano zum Einsatz.

«Der Austausch von Schiedsrichtern mit der Conmebol im Rahmen unserer Vorzeigewettbewerbe bietet einen Mehrwert für beide Turniere und den Erfahrungsschatz von Spitzenschiedsrichtern», sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin.

(L'essentiel/DPA)