England will Revanche für die Revanche

Es ist eine der größten Rivalitäten der Geschichte – nicht nur fußballerisch. Am Dienstagabend kommt es im EM-Achtelfinale auf dem heiligen Rasen des Londoner Wembley-Stadions zum Kracher zwischen England und Deutschland. Ein Blick in die Fußball-Historie zeigt, wann immer die beiden Teams aufeinander treffen, ist Spektakel, Drama und Diskussionspotential vorprogrammiert.

Das wohl berühmteste Duell ereignete sich im WM-Finale 1966, an genau jener Stätte, wo am auch Dienstagabend gekickt wird. In einem der legendärsten Fußballspiele aller Zeiten sicherte sich England vor heimischem Publikum seinen ersten und bis heute einzigen WM-Titel. Unvergessen: Beim 4:2-Sieg nach Verlängerung ging der dritte englische Treffer als Wembley-Tor in die Geschichte ein. Ein Schuss von Geoff Hurst knallte an die Latte, von dort auf die Torlinie und schließlich wieder zurück ins Feld. Der Schweizer Schiedsrichter Godi Dienst entschied nach Absprache mit seinem sowjetischen Assistent auf Tor. Eine 2006 veröffentlichte Studie bewies schließlich, dass der Ball nicht hinter der Linie gewesen war.

Wembley-Revanche 2010

Für die bittere Finalpleite revanchierten sich die Deutschen gleich mehrfach. Vier Jahre später, bei der WM 1970, kegelte das DFB-Team den ungeliebten Rivalen im Viertelfinale aus dem Turnier (3:2 n. V.). 1990 ließ man die Three Lions im WM-Halbfinale in Italien im Elfmeterschießen verzweifeln und sicherte sich schließlich den WM-Titel. Auch bei der EM 1996, gespielt wurde ebenfalls im Wembley-Stadion, versagten den Engländern im Halbfinale vom Punkt die Nerven. Wieder war es Deutschland, das ins Finale einzog.

Die ultimative Wembley-Revanche folgte aber schließlich bei der WM 2010 in Südafrika. Im Achtelfinale-Knüller erwischte Deutschland den besseren Start, nach einer halben Stunde führte das Team von Jogi Löw durch die Tore von Klose und Podolski bereits mit 2:0. Doch England schlug zurück, nach dem Anschlusstreffer feuerte Lampard kurz vor der Pause einen Distanzschuss aufs deutsche Gehäuse. Wie schon 1966 prallte der Ball von der Unterseite der Latte auf den Boden – dieses Mal allerdings klar ersichtlich hinter die Torlinie. Doch Schiedsrichter Jorge Larrionda aus Uruguay ließ zum Entsetzen der Engländer weiterlaufen. Die deutsche Revanche war mit dem «umgekehrten» Wembley-Tor vollendet.

England noch ohne EM-Gegentor

Seit dem historischen WM-Triumph 1966 sucht die Engländer ein Deutschland-Fluch heim. Sechsmal trafen die beiden Teams seither an einem großen Turnier aufeinander, nur einmal gingen die Three Lions als Sieger vom Platz. Noch schlimmer: Alle vier K.o.-Duelle gingen an Deutschland. Kein Wunder, dass die englische Sturm-Legende Gary Lineker nach der Halbfinale-Pleite 1990 das berühmte Fußball-Zitat von sich: «Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler jagen 90 Minuten einem Ball nach. Und am Schluss gewinnen immer die Deutschen.»

Feels great to score against Germany in a tournament. Come on @England ???????? pic.twitter.com/BA6kOs5ozg — Gary Lineker (@GaryLineker) June 29, 2021

Nun sind am Dienstagabend wieder die Engländer an der Reihe, sich für die Wembley-Rache von 2010 zu revanchieren. An genau jenem Spielort, wo die große Rivalität vor 55 Jahren ihren Anfang nahm. Selbstvertrauen könnte England aus seiner starken Abwehr schöpfen. Als einziges EM-Team hat die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate noch keinen einzigen Treffer kassiert – auch keinen, der eigentlich hätte zählen müssen.

(L'essentiel/Lucas Werder)