Atlético trauert um 14-​​jährigen Nachwuchsspieler

La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de nuestro jugador infantil Christian Minchola. Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros y amigos. Descanse en paz.https://t.co/x0qePAeTWW pic.twitter.com/9l2Klj6c4x— Atlético de Madrid (@Atleti) March 28, 2020

Christian Minchola hatte die Zukunft noch vor sich. Doch nun ist das Talent von Atlético Madrid bereits im Alter von nur 14 Jahren verstorben. Diese traurige Nachricht vermeldete der Club am Samstag auf seiner Vereinshomepage.

«Wir sind schockiert über die traurige Nachricht über den Tod unseres Spielers und bedauern den Verlust zutiefst. Atlético Madrid und die gesamte Club-Familie werden Christians Familie und Freunden in diesen Momenten des großen Schmerzen beistehen», wird Atlético-Präsident Enrique Cerezo in der Meldung zitiert. Der Club werde die Flaggen am Stadion auf Halbmast hissen.

Todesursache unbekannt

Auch Atlético-Captain Koke konnte es nicht fassen und zeigte sich auf Twitter erschüttert. «Das Leben ist sehr unfair. Ich bin stolz, dass du dieses Shirt getragen hast. Viel Kraft an Mitspieler, Familie und Freunde. Ruhe in Frieden», schrieb er.

Rabia y dolor por tener que decir adiós a Christian Minchola. La vida es muy injusta. Orgulloso de que hayas vestido esta camiseta. Mucho ánimo a compañeros, familia y amigos. Descansa en paz. pic.twitter.com/yvvRuWG3bb— Koke Resurrección (@Koke6) March 28, 2020

Woran Minchola gestorben ist, ist nicht bekannt. Der Club macht keine Angaben darüber. Verschiedene spanische Sportmedien berichten, dass Mincholas Tod aber nicht mit der Coronavirus-Pandemie zusammenhänge.

(L'essentiel/nih)