Fan gewinnt mit Fünf-​​Euro-​​Einsatz über 100.000 Euro

In Niedersachsen (D) setzt ein Sportfan bei dem Wettanbieter Tipico fünf Euro auf einen Spielausgang von 3:3 bei beiden Spielen am Montagabend. Nach 90 Minuten steht es zwischen Spanien und Kroatien tatsächlich 3:3. Es folgt das Spiel Frankreich gegen die Schweiz. Nach weiteren dramatischen 90 Minuten ist klar – er lag mit seiner Wette goldrichtig.

Die Gesamtquote seiner beiden Tipps lag zum Zeitpunkt des Einsatzes bei 22.500. Bei einem Einsatz von fünf Euro räumt er damit 106.875 Euro ab. Seinen Triumph kann er selber kaum glauben: «Es war einfach unglaublich. Meine Beine haben versagt, ich war überall am Zittern. Ich wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Ich habe einfach nur noch mitgefiebert bis zur letzten Minute der Nachspielzeit. Als der Schlusspfiff kam, habe ich dann nur noch gejubelt ohne Ende», schreibt «Bild».

In einem Video, das auf Instagram kursiert, steht er mit seinen Freunden in einer Tipico-Filiale und möchte seinen Gewinn und die Uhrzeit des Wetteinsatzes nochmals auf dem Bildschirm sehen. Er fragt in die Videoaufnahme: «Mama siehst du das?», und umarmt voller Freude den Mitarbeiter im Wettbüro. Mit dem Geld möchte er sich auf jeden Fall ein neues Auto kaufen, mit seiner Familie in die Ferien gehen und ihnen Geschenke machen.

Ein Sprecher von Tipico sagt zu «Bild», dass insgesamt 34 Sportfans auf diese doppelte 3:3 Kombination gewettet hätten. «Das war gestern ein atemberaubendes Fußball-Spektakel!», so der Tipico-Sprecher weiter.

(L'essentiel/Angela Rosser)