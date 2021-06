Darum wechselte Italien seinen Torwart aus

89 Minuten sind in der Partie zwischen EM-Favorit Italien und Wales gespielt, als sich so mancher Fußballfan verwundert die Augen reibt. Kurz vor Schluss nimmt Italien-Coach Roberto Mancini seinen fünften und letzten Wechsel vor. Der 56-Jährige bringt aber nicht etwa einen frischen Verteidiger, um den 1:0-Mini-Sieg gegen Wales über die Zeit zu bringen, sondern nimmt seinen Stammtorwar Gianluigi Donnarumma vom Feld. Für ihn kommt Routinier Salvatore Sirigu für die letzten Minuten.

Arroganzanfall bei den bislang so bärenstarken Italienern? Ganz im Gegenteil. Im Netz wird Roberto Mancini für seine Aktion gefeiert. Hinter dem ungewöhnlichen Wechsel steckt nämlich eine rührende Geschichte. Zwischen 1982 und 1997 lief Mancini über 400 Mal für Sampdoria Genua auf und erzielte dabei rund 130 Tore. Trotzdem konnte sich der Stürmer in der italienischen Nationalmannschaft nie richtig durchsetzen.

Keine einzige WM-Minute für Mancini

Besonders bitter: Bei der legendären Heim-WM 1990 schafft es Italien bis ins kleine Finale und wird am Ende Dritter. Mancini steht dabei aber keine einzige Minute auf dem Feld. «Bis heute bezeichnet er es als die größte Enttäuschung seiner Karriere, nie an einer WM gespielt zu haben», heißt es in den italienischen Medien.

Seinen jetzigen Spielern will Mancini ein ähnliches trauriges Schicksal ersparen. Im dritten Gruppenspiel gegen Wales wechselt er bei den bereits für den Achtelfinale qualifizierten Italienern auf acht Positionen. Auch den goldenen Treffer zum 1:0 erzielte mit Matteo Pessina, einer aus der zweiten Garde. Nach den drei Gruppenspielen sind bereits 25 der 26 Spieler im Kader zum Einsatz gekommen. Einzig der dritte Torwart, Alex Meret, stand noch nicht auf dem Feld.

30 Spiele ungeschlagen

Für Mancini steht der Teamzusammenhalt an oberster Stelle. «Es ist wichtig, dass die Identität der Mannschaft genau gleich bleibt, auch wenn wir mehrere Spieler tauschen», so der Italien-Trainer. Jeder seiner Spieler habe das Zeug dazu, Stammspieler zu sein. «Wenn wir sagen, dass wir eine Nationalmannschaft für alle sind, dann meinen wir das auch so», sagte Mittelfeldspieler Marco Verratti nach Spielschluss im italienischen TV. «Jeder gehört hierher.»

Bislang geht der Plan von Mancini mehr als auf. Seit der verpassten WM 2018 ist die Squadra Azzurra 30 Spiele ungeschlagen. An der laufenden EM gehört Italien plötzlich zu den Topfavoriten auf den Titel. Erstmals in der EM-Geschichte gewann ein Land alle seine drei Gruppenspiele und kassierte dabei keinen einzigen Treffer. Gegen Wales feierten unsere südlichen Nachbarn schon den elften Sieg in Serie. Dabei hat man unfassbare 32 Tore erzielt. In diesen elf Spielen haben die Italiener kein einziges Tor zugelassen. Auch nicht in den wenigen Minuten, in denen am Sonntagabend Salvatore Sirigu EM-Luft atmen durfte.

(L'essentiel/Lucas Werder)