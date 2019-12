Video zeigt Barça-​​Spieler in der Kabine

«Wir müssen stark starten. Erinnert euch daran, was in Rom passiert ist. Lasst uns das nicht wiederholen.» Mit diesen Worten warnt Messi seine Teamkollegen vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Liverpool, erinnert an das vorjährige Spiel gegen den AS Rom, als man im Viertelfinale nach einem 4:1-Sieg im Rückspiel 0:3 verlor und kläglich aus der Königsklasse ausschied.

Daher die ernste Ansprache des Argentiniers, die böse Vorahnung, die sich nach dem Spiel bewahrheiten sollte. Die Katalanen reisten mit einem 3:0-Polster nach Liverpool. Der Einzug in den Finale scheint gesichert. Doch die «Reds» zeigen im Rückspiel eine bärenstarke Leistung. Divock Origi und Georginio Wijnaldum treffen doppelt. Am Ende steht es 4:0 für die ersatzgeschwächte Truppe Jürgen Klopps.

Jetzt, ein halbes Jahr später, sind erstmals Bilder aus der Barça-Kabine aufgetaucht. Sie zeigen eine von ernster Stille beherrschte Stimmung, Spieler, die mit hängenden Schultern und Tränen in den Augen den verpassten Finaleinzug betrauern.

(L'essentiel/boq)