Bayern-​​Star gegen Liverpool gesperrt

In der letzten Partie der Gruppenphase gegen Ajax Amsterdam hatte Thomas Müller nur Augen für den Ball – und nicht für den Hinterkopf von Ajax Außenverteidiger Nicolas Tagliafico. Den traf er nämlich mit einem hohen Tritt. Tagliafico musste auf dem Platz noch behandelt werden, konnte danach aber weiterspielen.

Müller sah in seinem 105. Spiel erstmals direkt die Rote Karte. Nun ist er laut Medienberichten auch für die beiden Spiele gegen Liverpool gesperrt. Der FC Bayern München muss im Champions-League-Achtelfinale auf den Stürmer verzichten, so entschied die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA bereits am Donnerstagmorgen in Nyon.

(L'essentiel)