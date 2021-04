Leipzig braucht im Topspiel einen Sieg gegen Bayern

Beim Gipfeltreffen des deutschen Rekordmeisters FC Bayern beim Verfolger RB Leipzig könnte eine Vorentscheidung im Titelrennen fallen. So sieht RB-Trainer Julian Nagelsmann im Spiel gegen Bayern München die letzte Chance auf die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga für seine Mannschaft. «Wenn wir nicht gewinnen oder unentschieden spielen, ist die Saison zwar nicht vorbei, aber der Meisterkampf», sagte der 33-Jährige am Freitag. Verfolger Leipzig liegt vor dem 27. Spieltag vier Punkte hinter München und empfängt den Tabellenführer am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Bisher ist Leipzig in den Top-Duellen der Liga nur selten als Sieger vom Platz gegangen. Im Hinspiel in München gelang es nicht, eine 3:2-Führung über die Zeit zu bringen, und am Ende musste sich RB mit einem Punkt begnügen. «Grundsätzlich kann Bayern mit diesen Spielen extrem gut umgehen und dem Gegner die Grenzen aufzeigen», sagte Nagelsmann. Sein Team müsse mutig auftreten und vor allem in der Chancenverwertung «ein, zwei Dinge draufpacken».

Denn die Sachsen benötigen bei vier Zählern Rückstand unbedingt einen Sieg, müssen aber nicht nur auf Angeliño verzichten. Nagelsmann stehen der gelb-gesperrte Kevin Kampl und auch Marcel Halstenberg nicht zur Verfügung. Bei den Münchnern stellt sich im Saisonendspurt die Frage: Wie kann man den Ausfall von Weltfußballer Robert Lewandowski kompensieren? Die Nationalspieler beider Clubs müssen die Pleite gegen Nordmazedonien am Mittwoch in der WM-Qualifikation schnell abhaken - und auch die Anstrengungen der drei Länderspiele abschütteln.

(L'essentiel/dpa)