Spieler pinkelt vor Verlängerung auf den Rasen

Im Halbfinale des nordirischen Pokals gegen Ballymena United gibt es nach 90 Minuten keinen Sieger. Beim Stand von 1:1 geht es in die Verlängerung. Vor der Fortsetzung des Spiels versammeln sich die Kicker an der Seitenlinie. Bradley muss offenbar dringend auf die Toilette, hat aber wohl weder Zeit noch Lust, in die Kabine zu gehen. Kurzerhand kniet er sich hin und lässt es einfach auf den Rasen laufen. Blöd nur, dass das Spiel live von der BBC übertragen wurde und die Szene auf den TV-Bildschirmen zu sehen war.

Zuvor wurde Bradley noch von seinen Teamkollegen gefeiert, als er Coleraine mit einem starken Freistoß-Treffer mit 1:0 in Führung brachte. Erst in Minute 94 rettete Kenny Kane Ballymena in die Verlängerung. Dort gab es für Bradley und Co. nichts zu lachen, am Ende setzte es eine 1:3-Niederlage.

(L'essentiel/red)