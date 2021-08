Union erreicht mit viel Pyro die Gruppenphase

Der 1. FC Union Berlin steht in der Gruppenphase der neuen Conference League. Im Olympiastadion, wo normalerweise Hauptstadtrivale Hertha BSC spielt, reichte der Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Donnerstagabend vor 22.159 Zuschauern ein 0:0 im Playoff-Rückspiel gegen Kuopio PS aus Finnland.

Das Hinspiel hatten die Eisernen mit 4:0 gewonnen. Gegen wen es in der Gruppenphase geht, erfährt der Überraschungssiebte der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga bei der Uefa-Auslosung an diesem Freitag in Istanbul.

(L'essentiel/dpa)